Informatik-Studierende programmieren Hilfsplattform für Schweizer Spitäler

Zwei Master-Studierende der Hochschule für Life Sciences FHNW haben eine Plattform auf die Beine gestellt, um Spitäler und Institutionen zu unterstützen. Angelina Markl und Sebastian Fix wollen so das Gesundheitswesen der Schweiz in dieser aktuell sehr herausfordernden Zeit unterstützen und haben quasi über Nacht die Registrierungsplattform www.medicalinformatics.ch auf die Beine gestellt.

Auf der Plattform können sich Freiwillige melden. Die Helferinnen und Helfer lassen sich so anschliessend an die jeweiligen Orte vermitteln, wo ihre Hilfe dringend benötigt wird. «Das Ziel der Plattform www.medicalinformatics.ch ist es, ein Sicherheitsnetz an Freiwilligen für in Not geratene Spitäler und Hilfsinstitutionen aufzubauen», kommentiert Fix Sinn und Zweck der Plattform gemäss einer Mitteilung der Hochschule.

Die Site stösst dabei auf Interesse: Bislang (Dienstagvormittag) haben sich über 1000 Helferinnen und Helfer registrieren lassen, ist anhand des Zählers auf der Webseite zu ersehen.