Libra: Was muss man über die Facebook-Währung wissen?

Libra ist gemäss Definition von Urheber Facebook eine globale Währung. Allerdings handelt es sich dabei nicht direkt um Echtgeld; Noten und Münzen gibt es nicht. Es handelt sich dabei um eine virtuelle, also eine sogenannte Kryptowährung – so wie auch z.B. Bitcoin. Es wird also quasi durch ein Rechenprogramm digital produziert. Der grösste Unterschied zu anderen virtuellen Währungen: Libra ist an klassische Währungen wie Euro oder Dollar gekoppelt. Damit will man den starken Schwankungen, denen Kryptowährungen sonst ausgesetzt sind, Einhalt gebieten. Geplant ist übrigens auch ein Digital Wallet, also ein virtuelles Portemonnaie, in dem man seine Libras «aufbewahren» kann. Der Start der Währung soll in der ersten Jahreshälfte 2020 stattfinden.