LibreOffice erhält QR-Code-Generator

LibreOffice steht ab sofort in Version 6.4 zum Download bereit, wie The Document Foundation in einer Mitteilung schreibt. Die jüngste Ausgabe der freien Büroanwendungs-Suite soll über bessere Leistungswerte verfügen, besonders beim Öffnen und Speichern von umfangreichen Tabellen und Präsentationen. Darüber hinaus sei die Kompatibilität mit Dateiformaten der Programme von Microsoft Office, namentlich .docx, .xlsx und .pptx gewährleistet.

Daneben hat die Entwicklergemeinde der quelloffenen Office-Suite eine Reihe zusätzlicher Funktionen angedeihen lassen. So werden etwa auf der Startseite von LibreOffice die Dokumente mit dem Icon des zugeordneten Programms aufgeführt. Zudem hat die Suite nun einen QR-Code-Generator (Quick Response) erhalten. Aus allen Applikationen des Bündels, namentlich der Textverarbeitung Writer, der Tabellenkalkulation Calc, dem Präsentationsprorgramm Impress und dem Grafik-Tool Draw, lassen sich so URL in die zweidimensionalen Pixelgebilde verwandeln.

Sammel-PDF für grosse Tabellen

Auch in den einzelnen Programmen haben unter Version 6.4 Neuerungen Einzug gehalten. So lassen sich umfangreiche Calc-Tabellen als eine einzige PDF-Seite exportieren. Dadurch erhalten die User einen Überblick über den gesamten Inhalt, ohne dass dieser auf mehrere Seiten verteilt wird. Daneben könn in Impress und Draw nun separate Textboxen zusammengeführt werden. Dies ist nützlich, wenn etwa eine PDF-Datei importiert wird und der Textinhalt auf mehrere Felder aufgeteilt ist.