Microsoft vergisst Zertifikatsverlängerung für Teams

Microsofts Collaborations-Plattform Teams dürfte vielen Windows-Nutzern aus ihrem beruflichen Alltag ein Begriff sein. Neben einer Chat-Funktion lassen sich darüber auch Online-Meetings vereinbaren und abhalten. Ausserdem sind zahlreiche weitere Collaborations-Features an Bord.

Eigentlich ist Teams eine recht nützliche Lösung für den Business-Bereich. Eigentlich. Denn am Montag klagten unzählige Nutzerinnen und Nutzer über plötzliche Login-Probleme und Teams war nicht mehr erreichbar. Microsoft hatte es schlicht versäumt, ein wichtiges TLS-Zertifikat zu erneuern. Sowohl über die mobile Anwendung als auch über die Web-App konnte aufgrund dessen keine HTTPS-Verbindung zum Windows-Server hergestellt werden. Die Redmonder meldeten sich zu diesem Problem via Twitter bei den Nutzern.

We've determined that an authentication certificate has expired causing, users to have issues using the service. We're developing a fix to apply a new certificate to the service which will remediate impact. Further updates can be found under TM202916 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) February 3, 2020