Smartphones 2020: Diese Technologien prägen das Jahr 2020

Streaming-Apps

Im Jahr 2020 sollen Verbraucher weltweit 674 Milliarden Stunden in den Kategorien Entertainment, Video-Streaming und Foto-Editing auf ihren Android-Handys verbringen. 2019 waren es rund 558 Milliarden Stunden. Der Löwenanteil entfällt dabei auf etablierte Player wie YouTube und Netflix. Aber die Fronten werden sich 2020 durch neue Anbieter wie Disney verschärfen.



Daneben verschwimmen durch Apps wie TikTok, Snapchat und Instagram die Grenzen zwischen Social Media und Entertainment. Ebenfalls vorne mit dabei: Twitch. Die App startete ursprünglich als Live-Streaming-Plattform für Videospiele und erobert nun andere Bereiche. So war Just Chatting, das den Fokus mehr auf User-Interaktion als auf Gaming legt, der drittpopulärste Kanal auf Twitch in der ersten Jahreshälfte 2019