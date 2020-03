Wegen Home Office? Teams und Skype for Business mit Problemen

In den letzten Tagen ist die Anzahl an Personen, die aus dem Home Office arbeiten, explodiert. Da von dort logischerweise kein direkter Kontakt zu den Arbeitskollegen möglich ist, wurden Kommunikations-Tools übers Web ungewöhnlich stark beansprucht. Dies forderte offenbar seinen Tribut. Wie Microsoft in einem Tweet bestätigte, kam es in ganz Europa zu Problemen.

We're investigating messaging-related functionality problems within Microsoft Teams. Please refer to TM206544 in your admin center for further details. ^JP — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 16, 2020

Hauptsächlich das Übertragen von Nachrichten verursachte Probleme. Ähnliche Probleme gabs offenbar bei Skype for Business, gestern um die Mittagszeit. Dort scheiterten zeitweilig offenbar schon Login-Versuche, wie aus diversen Quellen zu vernehmen war. Auch ein Melde-Peak bei Allestörungen.ch gibt Hinweise darauf.

Aktuell scheint sich die Situation aber wieder beruhigt zu haben.