Firefox 68 geht an den Start

Firefox ist ab sofort in der neuen Version 68 erhältlich. Das neue Release dient auch als Basis für die neue ESR-Variante mit Langzeit-Support. Zu den Highlights von Firefox 68 zählen die überarbeitete Add-on-Verwaltung, Änderungen an der Tracking Protection sowie ein optimierter Dark Mode für die Leseansicht.

Tracking-Schutz

Die in den Browser-Einstellungen enthaltene Add-on-Verwaltung hat Mozilla in Version 68 übersichtlicher gestaltet. Nutzer sehen nun auf einen Blick, welche Erweiterung installiert und deaktiviert sind sowie welche Add-ons Zugriff auf private Fenster haben. Besonders empfehlenswerte Erweiterungen markiert Mozilla zusätzlich mit einem kleinen Pokal. Weiterführende Informationen und Einstellungen zu den einzelnen Add-ons können über das Drei-Punkte-Menü aufgerufen werden. Unterhalb der installierten beziehungsweise deaktivierten Add-ons präsentiert Firefox nun auch weitere empfehlenswerte Erweiterungen aus dem Store. Diese personalisierte Auswahl orientiert sich anhand der genutzten Erweiterungen, Browser-Einstellungen und Nutzungsstatistiken.

Der in Firefox 67 eingeführte Tracking-Schutz gegen Cryptomining und Fingerprinting ist jetzt in den strikten Datenschutz-Einstellungen integriert und muss nicht mehr über ein benutzerdefiniertes Setup eingeschaltet werden.



Daneben wurde die Leseansicht für den aktuell sehr gefragten Dark Mode in Windows und macOS optimiert. So sind nun auch Steuerelemente sowie die Seiten- und die Werkzeugleiste in der dunklen Optik gehalten.



Einen schnelleren Seitenaufbau verspricht zudem der neue WebRender für Nutzer unter Windows 10 mit AMD-Grafikkarten. Die Rendering-Architektur verwendet ähnliche GPU-Beschleunigungstechnologien, wie sie auch in PC-Spielen zum Einsatz kommen. Die Software zielt darauf ab, Rechenaufgaben an die Grafikkarte abzugeben, um den Prozessor zu entlasten.

Anpassungen für Virenscanner

Um Konflikte mit Antiviren-Software zu verhindern, aktiviert Firefox nun selbstständig die Funktion «Enterprise Roots», über die der Browser die eigenen Zertifikate mit dem Zertifikatsspeicher (Root Store) des Betriebssystems abgleicht. Da viele Virenscanner verschlüsselte HTTPS-Verbindungen mittels Man-in-the-Middle-Methoden (MITM) aufbrechen, kam es hier in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen in Firefox, weil der Browser seinen eigenen Root Store nutzt.

Die ESR-Variante von Firefox erhält mit dem Update auf Version 68 einen MSI-Installer für eine einfachere Bereitstellung im Unternehmen. Unter macOS lassen sich nun Konfigurationsprofile festlegen und auch der macOS-Schlüsselbund wird zum Hinzufügen von Zertifikaten unterstützt. Darüber hinaus stehen in der ESR-Version verschiedene neue Richtlinien für Admins bereit.