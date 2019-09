Google One: Das sind die besten Schweizer Alternativen

Seit Kurzem können Google-One-Abonnenten auch Handy-Daten wie MMS und Fotos in Originalqualität in der Cloud sichern und verwalten (PCtipp berichtete). Doch es tut sich auch etwas in der Schweiz. Falls Sie Ihre Daten lieber auf Schweizer Servern lagern möchten, zeigen wir Ihnen drei Alternativen. Hier sei aber darauf hingewiesen, dass diese Dienste kostenpflichtig sind und die Preise mit Google One nur bedingt mithalten können.

1. SpeicherBox

Das Schweizer Unternehmen Speicherbox.ch hat seinen Sitz in Zofingen und startete mit seiner Online-Speicherlösung offiziell Ende 2013 ( PCtipp berichtete ). Nutzer können Daten vom Smartphone, Tablet oder Computer sichern und davon auf die Dateien zugreifen. Die Daten werden Ende-zu-Ende-verschlüsselt übertragen und werden, ebenfalls verschlüsselt, in einem Rechenzentrum in der Schweiz gespeichert.

Wer den Dienst testen möchte, kann dies kostenlos während 30 Tagen. Danach wird er kostenpflichtig. Für Privatanwender gibt es die Optionen Home und Family. Home kostet ab 59 Franken (100 GB) im Jahr und ist für eine Person gedacht. Hier wird zwischen Mini (100 GB), Standard (500 GB) und Premium (1 TB) unterschieden. Für Familien gibt es die Family-Option. Wie PCtipp erläutert wurde, wird die Homepage derzeit überarbeitet und die Preise auf der Webseite sind nicht ganz aktuell. Family würde somit für einen Vierpersonenhaushalt 264 Franken im Jahr kosten.

Bei beiden Varianten inklusive sind Dateiverschlüsselung, mehrere Geräte pro Benutzer, iOS- und Android-Kompatibilität und Support per E-Mail. Beide Angebote kann man gratis während 30 Tagen testen (100 GB). Ausserdem bietet SpeicherBox einen persönlichen Ticket- und Telefonsupport.

Zum Vergleich: Ein Google-One-Abo kostet 20 Franken im Jahr (100 GB), 30 Franken im Jahr (200 GB) oder 100 Franken im Jahr (2 TB) etc. und endet bei 300 Franken monatlich (Fr. 3600.– im Jahr) für 30 TB.

Nächste Seite: Filesync