Gutschein-Plattform für Luzerner Läden und Restaurants während des Corona-Lockdown

Die junge Luzerner E-Commerce & Online Marketing Agentur Go 2 Flow GmbH und seine Partner Venturesome GmbH sowie trendpoint GmbH stampfen die Gutscheinplattform www.wir-sind-luzern.ch aus dem Boden und wollen unter dem Hashtag #wirsindluzern ein Zeichen gegen die Auswirkungen des Corona-Lockdowns setzen.



“Als Luzerner Agentur fühlten wir uns verpflichtet, die Läden und Restaurants in der Stadt Luzern während dieser aussergewöhnlichen Situation zu unterstützen. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, einen kleinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Betriebe in der Stadt Luzern zu leisten. Wir hoffen, dass uns dies mit der neuen Gutschein-Plattform gelingt.” (Olivier Gachnang, Geschäftsführer der Go 2 Flow GmbH)



Die Gutschein-Plattform funktioniert unter dem Prinzip “Kauf heute und geniesse später!”. Die Ladenbesitzer und Restaurationsbetriebe der Stadt Luzern haben die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen als Gutscheine in unterschiedlichen Beträgen anzubieten. Luzernerinnen und Luzerner unterstützen mit dem Kauf der Gutscheine direkt ihr Stammlokal, ihren Coiffeur des Vertrauens oder Lieblings-Laden der Stadt. Die Einlösung der Gutscheine erfolgt nach der Wiedereröffnung des Betriebs.



Dadurch sollen die Läden und Restaurants auch während der Schliessung der Ladentüre Umsatz generieren können und damit einen Teil der Kosten während den kommenden Wochen decken können. Des Weiteren soll mit dem Hashtag #wirdsindluzern die Solidarität zum Ausdruck gebracht werden. “Wir sind um jeden Support von allen Luzernerinnen und Luzern dankbar, die mit einem Post und dem Hashtag #wirsindluzern auf den Social Media Kanälen die neue Plattform sowie die Aktion bewerben”, so Gachnang.



Es sind bereits erste Unternehmen auf der Plattform vertreten. In den nächsten Tagen werden möglichst viele Läden und Gastronomiebetriebe auf www.wir-sind-luzern.ch aufgeschaltet, um den Kundinnen und Kunden ein breites Angebot aus den unterschiedlichsten Branchen anbieten zu können. Luzerner Unternehmen können sich über kontakt@wir-sind-luzern beim Team von “Wir sind Luzern” melden, damit auch ihre Gutscheine online abgebildet & gekauft werden können.