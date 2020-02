Hulu.com hat Europapläne

Am 24. März startet der Streamingdienst Disney+ in der Schweiz. Damit vergrössert sich die Anzahl der Film- und Serien-Streamer noch mehr als ohnehin schon. Und offenbar soll dann auch noch nicht Schluss sein: Der hierzulande zwar nicht so bekannte, in den USA aber beliebte Streamingdinst Hulu soll in Europa ebenfalls Fuss fassen. Dies liess Disney-Boss Robert Iger verlauten. Die Firma Disney, die sich letztes Jahr 21st Century Fox einverleibt hat, ist dadurch auch Hauptanteilseignerin von Hulu geworden – 67 Prozent der Aktien gehören Disney. In den USA ist Hulu entweder als eigenständiger – günstiger – Streamingdienst verfügbar oder aber als Erweiterungspaket von Disney+.

Hulu hält in den USA derzeit die Lizenzen einiger bekannter Serien wie etwa Marvel's Runaways oder Family Guy. Und genau hier drückt der Schuh: Wie sähe die Lizenzvergabe in der Schweiz aus? Bereits jetzt ist es – zum Beispiel bei Family Guy – zu einer komischen Situation gekommen, als Sky in der Schweiz aktiv wurde: So sind die Staffeln 1 bis 16 von Family Guy bei Sky zu sehen. Ab Staffel 11 bis 16 profitieren auch Netflix-Kunden von der Serie. Es ist anzunehmen, dass die Verzettelung der Lizenzen weitergehen wird.



Konkrete Daten gibt es aber bis jetzt ohnehin nicht: Zwar geistert 2021 als Startjahr für Hulu in Europa rum. Aber wann genau – und ob die Schweiz dann auch dabei sein wird – steht noch in den Sternen.