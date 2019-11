Microsoft will Produktivität und Co-Working verbessern

Microsofts jährliche Entwicklerkonferenz Ignite findet gegenwärtig in Orlando, Florida statt. Traditionell stellen die Redmonder dort zahlreiche Neuheiten sowie Pläne für die Zukunft verschiedener Produkte vor. Diesmal liegt der Fokus unter anderem auf Microsoft 365 sowie der mobilen Ausgabe der Office-App.

Letztere haben die Entwickler für das mobile Arbeiten optimiert und überarbeitet. So wurden Word, Excel und Powerpoint nicht nur für die Arbeit mit Mobilgeräten optimiert, sondern auch in einer Gesamtoberfläche miteinander vereint. Damit stehen dem Nutzer alle Dokumente an einem Ort zur Verfügung – ein Wechsel zwischen mehreren Apps ist überflüssig, so Microsoft im zugehörigen Blogeintrag.

An der bekannten Aufmachung sowie Funktionsweise der einzelnen Produkte hat Microsoft hingegen bewusst nichts Wesentliches geändert. Dennoch wurden einige neue Funktionen für das mobile Arbeiten hinzugefügt. Unter anderem besteht nun die Möglichkeit, PDF-Dateien direkt über die Kamera zu erstellen, oder ein gespeichertes Foto sowie ein gespeichertes Office-Dokument in eine PDF-Datei umzuwandeln. Bei Bedarf lassen sich diese dank des Touch-Screens sogar signieren.

Neuheiten in Microsoft 365

Besonders Neueinsteiger in Microsoft 365 sollen mit dem neu geschaffenen Project Cortex einen einfachen Start mit dem Dienst bekommen. Darin enthalten ist unter anderem ein persönlicher digitaler Tutor, der dem Nutzer alles Wissenswerte über Microsoft 365 näherbringt.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) soll zudem die Produktivität verbessert werden. Unter anderem können sich Nutzer der iOS-Outlook-App nun E-Mails und Termine von Microsofts Sprachassistentin Cortana vorlesen lassen.

Der Videodienst Microsoft Stream wiederum verwendet nun neue Algorithmen und Machine Learning, um störende Hintergrundgeräusche besser zu unterdrücken. Um die Kommunikation über mehrere Tools hinweg fliessender zu gestalten, besteht ferner nun die Möglichkeit, E-Mails direkt in Teams-Chats zu verschieben. Teams bekommt zudem noch einige weitere neue Funktionen:

Nutzer können jetzt über sichere private Kanäle mit ausgewählten Mitarbeitern kommunizieren. Im Feature Meetings wiederum sind mehrere Fenster möglich und die Aufgabenliste To Do wird direkt in Teams integriert.

Nächste seite: Neuveröffentlichung von Edge und Bing im Januar 2020