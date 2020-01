Mozilla gliedert Thunderbird samt Entwickler-Team aus

Mozilla gliedert seinen E-Mail-Client Thunderbird in seine neu gegründete Tochtergesellschaft MZLA Technologies Corporation aus. Diese gehört zu 100 Prozent zur Mozilla Foundation. Von der Auslagerung betroffen ist auch das gesamte Thunderbird-Entwickler-Team.

Wie Mozilla in einem Blogpost versichert, habe dieser Schritt keinerlei Auswirkungen auf den Mailing-Client selbst. Thunderbird bleibe weiterhin kostenlos, Open Source und folge dem bekannten Veröffentlichungsplan.

Durch den Wechsel in die neue Tochtergesellschaft gewinnt das Thunderbird-Projekt laut Mozilla an Flexibilität und Agilität. Ausserdem liessen sich so nun Produkte und Dienstleistungen anbieten, die unter der Mozilla Foundation bisher nicht möglich gewesen seien. Gemeint sind damit laut Blogpost Einnahmen durch Partnerschaften sowie Kapitalzugewinne durch nicht gemeinnützige Spenden.

