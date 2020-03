Netflix drosselt den Datenverkehr um 25 Prozent

Netflix reduziert den Streamingdatenverkehr in Europa, um einer Netzüberlastung durch die Home-Office-Nutzung vorzubeugen. In einem Blog-Eintrag (Englisch) schrieb der Streaminganbieter am Wochenende: «In der vergangenen Woche hat die Europäische Union Unternehmen wie Netflix, Amazon und YouTube aufgefordert, dafür zu sorgen, dass wir die Telekommunikationsnetze angesichts der beispiellosen Nachfrage, mit der sie konfrontiert sind, so effizient wie möglich nutzen.»

Begonnen hatte es mit Italien und Spanien, nun setzt Netflix die Datendrosselung im restlichen Europa um. Laut Blog-Eintrag halten die von Netflix ergriffenen Massnahmen die gesamte Bandbreite der Videoauflösungen aufrecht. Das heisst, wer für UHD (Ultra-High Definition), HD (High Definition) oder SD (Standard Definition) bezahlt, der sollte sie auch weiterhin erhalten (je nach verwendetem Gerät).

Es ist anzunehmen, dass der gedrosselte Datenverkehr auch in der Schweiz gilt. Allerdings wird im Blog-Eintrag die Schweiz nicht namentlich genannt und eine Antwort auf PCtipps Anfrage ist noch ausstehend.

EU-Kommissar Thierry Breton hatte die Massnahmen ursprünglich via Twitter und Anrufen bei Netflix-CEO Reed Hastings, Alphabet-CEO Sundar Pichei und YouTube-CEO Susan Wojcicki angestossen.

I welcome the very prompt action that #Netflix has taken to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis while maintaining a good experience for users ????????????????



CEO @reedhastings demonstrates a strong sense of #responsibilityhttps://t.co/FE2gUgIFuU

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 20, 2020