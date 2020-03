Tool-Tipp: howmuchtoiletpaper.com

Wir hören es an allen Ecken: des Schweizers wichtigstes Gut sind derzeit Teigwaren und Toilettenpapier (an dieser Stelle sei vermerkt: Unsere westlichen Nachbaren decken sich Berichten zufolge vor allem mit Rotwein und Verhütungsmitteln ein, wir können dann am 19. April vergleichen, wer die spassigere Quarantäne hatte).

Um das diffuse Gefühl des Klopapiermangels aus der Welt zu schaffen (oder die Besorgnis zu bestätigen), gibt es nun einen hilfreichen Webdienst: Unter howmuchtoiletpaper.com können Sie unter Zuhilfenahme verschiedener Parameter (Anzahl Quarantäne-Tage, Anzahl verbliebener Rollen, Anzahl Personen im Haushalt, den Bedarf an Blättern pro Person pro Sitzung etc.) genau errechnen, ob der Vorrat an Toilettenpapier in Ihrem Haushalt ausreicht.

Surfen Sie auf Howmuchtoiletpaper.com Klicken Sie auf den Button Advances Options Starten Sie den Rechenprozess

