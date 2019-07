Uber stellt vorübergehend Dienste in Österreich ein

Der Fahrdienstvermittler Uber stellt vorübergehend seine Dienste in Österreich ein. Wie orf.at berichtet ist der ausschlaggebende Grund für die Einstellung des Dienstes eine Gerichtsentscheidung, wonach Uber eine Niederlassung sowie Gewerbeberechtigung benötigt, um die Dienste in Österreich anbieten zu dürfen. Betroffen von der Einstellung sind die Uber-Dieste UberX, Green, Black und Van in der Bundeshauptstadt.



Der Fahrzeugdienstleister ist schon seit einiger Zeit im gerichtlichen Konflikt mit der Taxibranche. So hat die Wiener Taxizentrale 40100 kürzlich eine einstweilige Verfügung durch das Wiener Handelsgericht erwirkt, die dazu führt, dass Uber seine Leistungen ohne Niederlassung und Gewerbeberechtigung nicht anbieten darf. Laut Uber wurden bereits die notwendigen Schritte unternommen, um den Anforderungen des Gerichts nachzukommen. Der Testbetrieb in Graz, Linz und Salzburg wird vorerst jedoch gänzlich eingestellt.



Bereits im Vorjahr stellte Uber seine Dienst aufgrund einer Entscheidung des Handelsgerichts kurzfristig ein. Nachdem das Unternehmen die Bestellprozesse anpasste, konnte es seinen Betrieb nach kurzer Zeit wieder in Wien aufnehmen.