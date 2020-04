Warum geht das PCtipp-Forum im Moment nicht?

Heute hat uns die Technik im Rahmen einer geplanten Wartungsarbeit einen unerwarteten Aprilscherz bereitet. Die Idee war nämlich, das Forum gestern auf eine neue Plattform umzuziehen. Das hatte noch gut geklappt.

via GIPHY

Anschliessend hätte heute auch die neue Webseite livegeschaltet werden müssen – jawohl – der PCtipp bekommt endlich eine neue Webseite!

Neu ist schliesslich immer besser.

via GIPHY

Aber: Die Verzahnung zwischen den verschiedenen Diensten, die mit dem «Mein PCtipp»-Login zusammenhängen, ist etwas komplizierter als gedacht. Etwa so sieht es derzeit in unseren Home-Offices in verschiedenen Teilen der Schweiz und Deutschlands (dort sitzen unsere Techis) aus:

via GIPHY

Bei der PCtipp-Webseite gibts eben mehr als nur die News und Tipps. Da dran hängen auch das Forum, das «Mein PCtipp»-Login mit den Abodiensten, die dann wiederum mit den App-Logins zusammenspielen müssen. Und solche Sachen halt. Hier die exakte schematische Darstellung des Ganzen:

via GIPHY

Dass an all dem dann etwas nicht geklappt hat, vermochte uns für einen kleinen Moment den Tag zu vermiesen.

via GIPHY

Aber wir haben jetzt entschieden: Wir gehen mit der neuen Webseite morgen, Donnerstag am 2. April 2020 am Vormittag online.

Hoffentlich lohnt sich das Warten!

via GIPHY

Haben Sie mit uns noch ein Momentchen Geduld.

via GIPHY

Alles wird gut.