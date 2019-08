WCleaner für WhatsApp

Man kennt es: In einer WhatsApp-Gruppe werden noch und nöcher Bilder, Sprachnachrichten oder Videos geteilt. Diese füllen den Smartphone-Speicher, sind aber nach dem ersten Ansehen nicht mehr interessant oder lustig. Aber statt diese immer manuell zu löschen, gibts den WCleaner. Diese kostenlose App für Android analysiert alle per WhatsApp erhaltenen Dateien und macht eine Aufstellung. Nun kann man entweder alles löschen oder im Schnelldurchlauf entscheiden, was wegkommt, was woanders gespeichert und was behalten wird.

Erste Schritte: Nach der Installation kommt sogleich ein Menü, das Videos, Backups, Bilder etc. von WhatsApp kategorisiert. Diese können entweder gleich samt und sonders gelöscht (Abfall-Icon), einzeln ausgewählt (auf Ordner klicken) oder unter Ausgewählte verschieben der Speicherort geändert werden.

Fazit

Der WCleaner funktioniert tadellos, ist kostenlos und hat zahlreiche und gute Bewertungen. Zudem ist die App schlicht und verständlich (auf Deutsch!) aufgebaut. Top!