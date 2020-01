50 Jahre Interdiscount: der Jubi-Flyer

In der Bildergalerie unten präsentiert Ihnen der PCtipp die Angebot-Highlights des Jubi-Flyers von Interdiscount.

Highlights des Jubi-Flyers Das Sony-Bundle von Interdiscount ist sehr preiswert. Das Xperia 5 kann aufgrund des Disgns, Ausstattung und Verarbeitung überzeugen, die Kopfhörer ist ebenso top, wie der Pctipp-Test zeigt

Lenovos Convertible Ideapad 340-14IML ist ein starkes (mobiles) Stück. Die SSD- und Arbeitsspeicher-Kapazität lassen aufhorchen

Aufgrund des hervorragenden OLED-Bildes und Designs ist LGs OLED 65C9 eine Bereicherung. Auch der Preis für das 65-Zoll-Modell ist top

Die brandneue Hero 8 Black von GoPro knüpft an die Vorgänger an. Top ausgestattet überzeugt die Actioncam mit ihrer Spitzen-Videofunktion

Vor allem durch die Kombination von grosser Bilddiagonale und dem günstigen Preis macht Samsungs PC-Monitor LS27F354FHUXEN auf sich aufmerksam

Googles Chromecast 3 hat einen merklichen Fortschritt in Sachen Geschwindigkeit gemacht. Auch Installation und Bedienung sind einfach

Die 6D Mark II von Canon ist ein prima Einstieg in die Vollformat-Fotografie, und richtet sich hauptsächlich an ambitionierte Amateure oder als Zweitkamera für Profis. Wir meinen: Wer damit den Einstieg sucht, findet ihn mit dieser DSLR

Brothers DCP-L3550CDW ist ein günstiges Farblaser-Multifunktionsgerät. Das Gesamtpaket aus Druckqualität, Verbrauch und Garantie bei noch fairen Druckkosten stimmt

