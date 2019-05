Flyer-Check-Spezial: DAB+ im Preisrutsch

PCtipp zeigt Ihnen aktuelle Angebote im DAB+-Bereich. Bitte bedenken Sie, dass es sich bei den Angeboten meist um zeitlich und in ihrer Stückzahl begrenzte Geräte handelt. Tipp in eigener Sache: Wollen Sie keine Tests mehr verpassen und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann können Sie für einen Preis von 28 Franken unser PCtipp-Heft per Digital-Abo erwerben. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Zudem kann selbstverständlich jedes neue und ältere Heft hier auch als Einzelausgabe günstig erworben werden.

Flyer-Check 1: Pure Siesta S2

Wo: digitec.ch

Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht

Express-Check: DAB+-Radiowecker Pure Siesta S2 Weiss für Fr. 92.80. Das Siesta Charge misst 13 × 14 × 6 cm und ist laut Hersteller als Radiowecker vorgesehen. Die Inbetriebnahme ist simpel: Nachdem das Gerät eingeschaltet wird, sucht es automatisch nach DAB-Sendern. Auf der Oberseite des in Plastik gehaltenen Geräts befinden sich insgesamt zehn Druckknöpfe. Drei davon sind für einstellbare Alarme reserviert, drei weitere Buttons dienen als Sofortanwahl für Radiosender. Insgesamt verfügt der Radiowecker über zehn Senderspeicherplätze. Zu den weiteren Basisfunktionen gehören selbstverständlich die Sleep-, Snooze- und Weckfunktionen. Die gross dargestellte Uhrzeit lässt sich auf dem monochromen und dimmbaren sogenannten CrystalView-Display sowohl im 12-Stunden- als auch im 24-Stunden-Format anzeigen.

Kurzfazit: Das Pure Siesta S2 ist ein typischer DAB+-Radiowecker, der seine Käufer pünktlich und zuverlässig wecken will. Der Preis geht bei diesem Gerät in Ordnung.

