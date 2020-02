Preisalarm: Disney+

Preisalarm

Was: Disney+

Wo: https://preview.disneyplus.com/Disney+

Wann: ab sofort, solange Vorrat bis zum 23. März 2020

Preis: Fr. 84.90

PCtipp meint: Am 24. März startet Disney den hauseigenen Streamingdienst Disney+ in der Schweiz und konkurriert damit Netflix, Sky Show und andere Dienste, die bereits erhältlich sind. Disney ist unter anderem auch Lizenzinhaber der Star-Wars-Franchise, National Geographic, 20th Century Fox oder Marvel – ganz zu schweigen von den vielen Eigenproduktionen. Man darf also davon ausgehen, dass die Inhalte dieser Marken dann nicht mehr auf anderen Streamingportalen zu finden sind. Disney bietet den Dienst zu einer monatlichen Gebühr von Fr. 9.90 oder einer jährlichen Gebühr von Fr. 99.– an. Vorbesteller bis zum 23. März zahlen fürs erste Jahr Fr. 84.90. Nach einem Jahr gelten wieder die normalen Tarife, sofern man nicht kündigt.

Fazit: Was soll man sagen. Man weiss ziemlich genau, was Disney+ so ungefähr bieten wird und ob man daran interessiert ist oder nicht. Wenn man den Dienst ohnehin abonnieren will, ist das eine nette kleine Geste von Disney. Wenn man nicht interessiert ist, wird die Preisersparnis von sage und schreibe Fr. 14.10 auch nicht sehr viel daran ändern.