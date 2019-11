Preisalarm: Huawei P30 Pro für 699 Franken

Flyer-Check: Smartphone

Wo: unter www.mediamarkt.ch

Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht

Express-Check: Smartphone Huawei P30 Pro für Fr. 699.–.

Huawei setzt auf einen Drop-Notch für die Frontkamera, klein und kreisförmig. Auf der Rückseite findet sich ein Kamerasystem mit drei vertikal angeordneten Linsen sowie einem LED-Blitz. Daneben gibts zudem noch eine weitere Linse mit Distanzsensor (Time of Flight). Das Handy liegt trotz seiner Grösse von 6,47 Zoll prima in der Hand. Speicherseitig gibts hier 128 GB Nutzspeicher und 8 GB an Arbeitsspeicher. Die native Auflösung beträgt bei beiden Modellen 2340 × 1080 Pixel, als Betriebssystem kommt Android 9 zum Einsatz. Verbaut wird der Kirin 980 (4 × 2,6 GHz, 2 × 1,93 GHz und 2 × 1,8 GHz), das SoC-Design ist in 64 Bit ausgelegt. Das Gerät ist wasser- und staubgeschützt nach IP68. Der in einer Stunde vollgeladene Akku hält zudem locker zwei Tage bei durchschnittlichem Gebrauch.

Kurzfazit: Das P30 Pro von Huawei ist eins der besten Handys, die dieses Jahr erschienen sind. Media Markt schlägt zudem einen guten Rabatt drauf. Phones, die dem P30 Pro Konkurrenz machen, bewegen sich sonst im Bereich um die 1000 Franken. Zuschlagen!