Test: Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN-52TK, 2018)

Das Acer Chromebook Spin 13 misst 1,7 × 30,9 × 24,5 Zentimeter (H × B × T) und wiegt 1,59 Kilogramm. Das Chromebook ist für den mobilen Gebrauch gedacht. Für die Autorin ist es gerade noch klein und leicht genug, um es zwischendurch mit sich herumzutragen, aber eher fürs längere Arbeiten im Zug oder (Home) Office geeignet. Das Chromebook kommt mit Aluminiumgehäuse (Metal Chassis), das sich angenehm und wertig anfühlt. Das Gerät sieht auf dezente Weise klassisch-elegant aus. Acer zielt auf den Business-Sektor, was sich auch im hohen Preis für ein Chromebook widerspiegelt.



Das Spin 13 bietet 8 GB RAM und 64 GB Nutzungsspeicher, basiert auf Chrome OS und hat einen stolzen Strassenpreis von 999 Franken (Stand: 13. Mai 2019). Allerdings ist dieses Chromebook ein Convertible und das IPS-LCD-Touch-Display ist durchaus kostspielig in der Herstellung.

Display: überraschend gut

Das Touch-Display ist aus Corning-Gorilla-Glass gefertigt und löst mit 2256 × 1504 Pixeln auf. Wenn Sie diese Auflösung in den Einstellungen wählen (ab Werk nicht standardmässig), wird die Darstellung von Elementen auf dem Bildschirm allerdings auf «winzig» geändert. Mit grösserer Schriftgrösse und Seitenzoom (in den Einstellungen) arbeitet es sich trotzdem noch angenehm in Office-Programmen.



Falls Ihnen ein Text nicht gross genug erscheint, zoomen Sie auf dem Touch-Display einfach mittels Zwei-Finger-Geste ein, wie man das vom Smartphone kennt. Der Multitouch-Bildschirm kann ausserdem mit dem Eingabestift (Stylus-Pen) bedient werden (mitgeliefert).



Generell hat uns das LCD-Display sehr gefallen. Das Display nutzt übrigens IPS-Technologie (In-Plane Switching). IPS-Monitore sollen einen grösseren Blickwinkel bieten und Farben natürlicher und mit höherer Farbintensität darstellen. Beim Surfen und Fotos anschauen waren die Farben tatsächlich intensiv dargestellt.



Eher negativ aufgefallen ist, dass das Display leicht spiegelungsanfällig ist, was bei Sonneneinstrahlung beim Schreiben mehrfach störte. Beim Filmeschauen spiegelt es tagsüber etwas zu stark, doch nach Einbruch der Dunkelheit steht dem Movie-Vergnügen nichts mehr im Weg.



Gefallen hat uns übrigens grundsätzlich der Sound (Zwei-Stereo-Lautsprecher), wenn er auch bei starken Bässen leicht blechern klingt.

