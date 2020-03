Samsung Galaxy Buds+ im Praxistest

Ausdauernd ...

Kopfhörer, vor allem In-Ear und optimalerweise kabellos, sind zu einer eigenen Industrie gewachsen. Längst ist auch dem Spotify-Durchschnittsnutzer ein guter Klang wichtig und aus zunehmender Ermangelung an Klinkenports ist Bluetooth das Mass aller Dinge, wenn es um mobilen Musikgenuss geht. Dies hat auch Samsung verstanden und lancierte letztes Jahr bereits die von uns getesteten Galaxy Buds . Heuer folgten nun die Galaxy Buds+. Diese, das sei am Rand erwähnt, werden kostenlos mitgeliefert, wenn man das neue Samsung Galaxy S20 Ultra vorbestellt.Gleich beim Unboxing stellt man fest, dass Samsung keineswegs beabsichtigt, das Rad neu zu erfinden. Wozu auch, die Vorjahres-Buds sind ja eine Erfolgsgeschichte. Die Kopfhörer werden mit dem üblichen Kabel- und Ersatzstöpselmaterial geliefert, Letzteres in verschiedener Grösse und auch mit zusätzlichen Gummieinlagen für besseren Halt im Ohr. Soweit so gut. Natürlich gibts auch dieses Mal eine Ladeschale dazu, sehr ähnlich ihrem Vorgänger, aber dieses Mal mit Hochglanzkunststoff statt matt.Hier holt mich Samsung bereits ab, die Ladeschale passt easy in die Hosentasche, ohne dass diese ausbeult oder irgendwo andrückt. Auch wenn man nicht gerade die breitesten Baggy-Pants trägt. Auch vom Gewicht her braucht man sich keine Sorgen zu machen. Die Stöpsel wiegen je 13 Gramm. Die Schale leichte 40 Gramm. Allerdings eine kleine Einschränkung: Mit einer IPX2-Zertifizierung haben die Buds nur einen Tropfwasserschutz. Im Test waren wir damit auch im Fitnesscenter und sie haben auch dort brav ihren Dienst verrichtet. Aber an dieser Stelle sei dieser Umstand erwähnt.

Eins der grossen Versprechen Samsungs ist die ausdauernde Batterie. Und wirklich: Die Südkoreaner machen im Vergleich zu den Vorgänger-Buds den Zahlendreher und verpassen den Stöpseln je einen 85-mAh-Akku (vorher: 58 mAh). 11 Stunden Musik versprechen die Buds+, ohne Besuch in der Ladeschale. Besagter Besuch vermag die Spielzeit zu verdoppeln auf insgesamt 22 Stunden. Damit stehen die Buds+ weit vorn im direkten Vergleich mit der Konkurrenz. Mit einer Ausnahme, auf die wir später noch zurückkommen. Schön auch der Schnellladeeffekt. Sind die Buds leer, reicht ein 10-minütiger Ladevorgang, um für weitere gut 2 bis 3 Stunden gerüstet zu sein. Die Schale selbst lässt sich via USB-C laden.

