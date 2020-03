Sennheiser CX 350BT im Test

Der CX 350BT ist der grosse Bruder des CX 150. Beide Kopfhörer sind ähnlich ausgestattet. Für 25 Franken erhält man: aptX-Unterstützung (normal oder Low Latency), einen Button für verschiedene smarte Assistenten und eine Equalizer-Funktion via App. Der EQ ist zum Zeitpunkt dieses Tests aber noch in Arbeit, was die App sonst eher sinnlos macht.

Ansonsten spart sich der CX 350BT so ziemlich jegliche Sinnlosigkeiten. Der Kopfhörer ist eher spartanisch ausgestattet, was durchaus ein Vorteil sein kann. Im Ohr befestigt werden die beiden Knöpfe mit den üblichen Silikonpolstern, die in vier Grössen mitgeliefert werden. Die Abstände zwischen den Grössen sind dabei etwas merkwürdig: Die zwei kleinsten Varianten sind beinahe gleich gross. Dann folgt ein mittelgrosser Sprung zum zweitgrössten Polster und ein grosser Sprung zum gigantischen XL-Polster. Für meine Ohren wäre etwas zwischen den zwei grössten Polstern etwa ideal. Das ist jedoch ein individuelles Problem.

Die zwei Lautsprecher hinter den Polstern sind geradezu winzig und verschwinden in einem grösseren Ohr fast komplett. Daran angebracht ist ein eher dünnes Kabel mit zwei Inline-Elementen. Eines für die Steuerung und eines für diverse Recheneinheiten sowie Akkuelemente. Ebendieser Akku hält laut Hersteller rund 10 Stunden durch, sofern man den qualitativ mässigen SBC-Codec verwendet. In unserem Test verwenden wir AAC, was die Akkulaufzeit auf rund 8,5 Stunden drückt, was immer noch ein respektabler Wert ist. Die Akkulaufzeit dürfte dann auch der Hauptvorteil des CX 350BT gegenüber True-Wireless-Modellen sein, die meistens weniger als fünf Stunden durchhalten.

Qualitativ ist der CX 350BT in Ordnung. Die Lautsprecher selbst und die Inline-Elemente sind solide verarbeitet. Lediglich das dünne Kabel könnte an der Lebensdauer des Kopfhörers nagen. Gerade auch weil Sennheiser keine Transporttasche oder eine sonstige Schutzmöglichkeit mitliefert. Kleines Detail noch für Freunde der Symmetrie: Der Aufbau des CX 350 BT ist: Lautsprecher – Kabel – Akkumodul – Kabel – Steuerungselement – Lautsprecher. Das Steuerungselement ist dabei relativ nahe am rechten Lautsprecher angebracht, das Akkumodul fast genau in der Mitte. Allerdings nicht ganz. Das rechte Kabel ist etwa 3 cm länger als das linke.

Auch die restliche Ausstattung des CX 350BT ist simpel gehalten. Aufgeladen wird der Kopfhörer per USB-C, was schnell und einfach vonstatten geht. Im Lieferumfang enthalten ist ein Ladekabel-USB-C-Stecker auf der einen und USB-A auf der anderen Seite. Das nur 10 cm lange Kabel ist zwar kurz, dafür aber auch kompakt für unterwegs. Adapter für die Steckdose oder ein Type-C-Ladegerät sind nicht inbegriffen. Ebenfalls vergeblich sucht man eine ausgeklügeltere Form der Schallunterdrückung wie dem Propfen im Ohr. Der CX350 ist zudem nicht gegen Wettereinflüsse oder Schweiss geschützt, was die Verwendung während des Sports leider schwierig gestaltet.

Die Steuerung des CX 350BT ist etwa so simpel wie möglich. Am Steuerungselement auf der rechten Seite finden Sie von oben nach unten vier Knöpfe: «Voice Assistant», «Lauter», «Aktion» und «Leiser». Der Voice-Assistant-Knopf aktiviert den von Ihnen präferierten Assistenten. «Lauter» und «Leiser» sind ebenfalls selbsterklärend. Alles Weitere geschieht mit dem Aktionsknopf zwischen den Lautstärketasten. Langes Drücken schaltet die Kopfhörer ein oder aus und aktiviert den Pairing-Modus, sollten die Kopfhörer noch mit keinem Gerät verbunden sein. Einmaliges Drücken wechselt zwischen Play und Pause, nimmt Telefonanrufe an oder legt aktive Anrufe auf. Zweimal Drücken überspringt den aktuellen Song. Um Anrufe abzulehnen, hält man den Aktionsknopf während zwei Sekunden gedrückt. Mit der Leisertaste kann zudem das Mikrofon stummgeschaltet werden, indem man die Taste für zwei Sekunden hält. Alle wichtigen Aktionen werden von einer Stimme bestätigt.

Was den Sound angeht, liefert der CX 350BT etwa, was man von Sennheiser erwartet: ein ausgewogenes Klangbild ohne allzu stark betonte Frequenzen. Der Bass des CX 350BT wummert ordentlich, aber nicht zu extrem. Das für In-Ear-Kopfhörer typische Rauschen in den Höhen ist auch bei diesem Modell vorhanden, hält sich aber stark in Grenzen. Bei den tiefen Mitten ist der Kampf mit dem Bass bemerkbar, aber gut im Rahmen. Insgesamt stimmt der Sound für die Preis- und Geräteklasse absolut.

Fazit

Der Sennheiser CX 350BT ist ein Kopfhörer für alle, die einfach gute Soundqualität für einen anständigen Preis möchten. Viel mehr als das bietet der CX 350BT nicht. Für den Strassenpreis von rund 100 Franken erhält man aber ein durchaus ansprechendes Klangerlebnis ohne viel Firlefanz. Wer zudem noch auf den Assistenten-Knopf, aptX und die EQ-Funktion verzichten kann, bekommt mit dem CX 150BT für rund 25 Franken weniger eine noch günstigere Variante. Das macht beispielsweise für iPhone-Nutzer Sinn, die sowieso kein aptX verwenden können.