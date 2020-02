Acer ConceptD CP3271K im Test

Die neue ConceptD-Serie von Acer versucht sich in den Bereich der optisch ansprechenden Oberklassegeräte einzufügen. Zur Serie gehört auch ein vielseitiger Monitor mit dem Namen ConceptD CP3. Dieser ist in verschiedenen Grössen und Konfigurationen erhältlich, die jeweils im hinteren Teil des Namens genauer spezifiziert werden. In unserem Test handelt es sich um das Modell CP3271, einem 27-Zoll-Display mit UHD-Auflösung und einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz. Was den Monitor besonders interessant macht, ist die Flexibilität. Einerseits will der CP3 mit Farbgenauigkeit und hoher Auflösung die Grafikergemeinde abholen, andererseits richten sich die Bildwiederholrate und G-Sync-Unterstützung mehr an Gamer. Die Brücke zwischen den beiden Anspruchsgruppen aufzubauen ist nicht gerade einfach.

Äusseres

Von aussen sieht man dem ConceptD CP3 nicht wirklich an, worauf der Monitor hinauswill. Die meisten Bauelemente des Bildschirms deuten nicht stark in eine bestimmte Richtung, was normalerweise auf einen Büromonitor schliessen lässt. Erst der etwas dickere Rahmen im Vergleich zu den nahezu randlosen Office-Bildschirmen lässt erahnen, dass hier etwas mehr dahintersteckt.

Auffällig ist auch der Standfuss des CP3. Dieser ist komplett im Holz-Look gehalten und kommt ausgesprochen edel daher. Die zwei angebrachten Sticker, die für Pantone-Zertifizierung und DeltaE-Messwerte werben, kann man gut und gerne entfernen. Das Standbein zum Fuss ist in matt-silbernem Aluminium gehalten, das sehr schön mit dem Fuss harmoniert. Etwas weniger harmonisch ist dafür die Stabilität des Bildschirms. Weder Fuss noch Bein sind besonders wackelresistent. Das führt leider dazu, dass der CP3 bereits bei kleineren Erschütterungen mitzittert.

Der Bildschirm selbst ist schlicht gehalten. Auf dem schwarzen Rand sind lediglich ein kleines Acer-Logo, ein G-Sync-Kleber und eine kleine Power-LED angebracht. Mit Randbreiten zwischen 1,5 und 2 cm ist der CP3 bei weitem nicht randlos, das wäre aber bei einem Display dieses Kalibers aktuell zu viel verlangt.

Ausstattung

Viel verlangen darf man bei einem High-End-Display dafür bei der Ausstattung. Und grösstenteils liefert Acer hier. Grösstenteils, aber nicht durchgehend. Wie es sich für ein High-End-Display mit Grafik-Aspirationen gehört, liefert Acer eine Lichtblende mit. Diese ist zwar etwas mühsamer zu befestigen als bei der Konkurrenz, hält dafür aber auch besser. Und solange man den Schutz nicht regelmässig entfernt und neu anbringt, sind vier Schrauben kein grosses Problem.

Was die Anschlüsse angeht, bietet Acer zweimal HDMI, zweimal DisplayPort und und einmal USB. Aber: Der USB-Anschluss dient lediglich als Datenverbindung zwischen Rechner und Monitor. Er liefert Daten für Farbprofile und verbindet den seitlich angebrachten USB-Hub mit dem Rechner. Dafür verwendet der CP3 ein USB-A auf USB-B-Kabel. Videoübertragung per USB-C (mit DisplayPort) ist leider nicht verfügbar, was im Jahre 2020 doch etwas überrascht. Immerhin ist die Wahl passend zu den ConceptD-Notebooks, welche neben einem einzelnen USB-C-Anschluss über mehrere USB-A-Stecker und einen HDMI-Steckplatz in voller Grösse verfügen. Wobei das wiederum eher anachronistisch daherkommt.

Zuletzt bleibt noch das OSD, mit dem der Monitor bedient wird. Dieses hinterlässt einen gemischten Eindruck. Einerseits ist das Menü selbst ordentlich aufgebaut und leicht verständlich, andererseits kann die Steuerung etwas irritieren. Acer verwendet einen Joystick, sowie vier Steuerungsknöpfe, allesamt auf der Rückseite des Monitors. Die Bedienung per Joystick funktioniert dabei bestens. Die Steuerungsknöpfe, die hauptsächlich als Abkürzungen verwendet werden, sind aber etwas schwierig zu erkennen. Da braucht es genug räumliches Vorstellungsvermögen und Übung, sodass sich wahrscheinlich die meisten Nutzer einfach mit dem Joystick zufriedengeben. Optimal ist das aber auch nicht, da das Menü klar mit den zusätzlichen Buttons im Hinterkopf gestaltet wurde.

