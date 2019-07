Test: Eizo ColorEdge CG279X

Fotografen und andere grafisch Tätige sind auf ein qualitativ hochwertiges Display angewiesen. Farbgenauigkeit ist wichtig, vor allem, wenn es in Richtung Druckwaren geht. Ein starker Monitor zeigt dem Fotografen erst, was die Kamera alles eingefangen hat. Eine Frage stellt sich aber bei jedem Test eines solchen Monitors: Ist der hohe Preis die Leistung wert?

Im Falle des Eizo CG279X kann man diese Frage gerne mit «Ja» beantworten. Sofern man als Nutzer die Features des CG279X auch ausreizen kann, lohnt sich der Kaufpreis. Vorbehalte gibt es eigentlich höchstens einen.

Display

2560 × 1440, oder QHD, hat Eizo als Auflösung für das 27-Zoll-Display des CG279X gewählt. Eine praktische Auflösung zwischen FHD (1920 × 1080) und UHD (3840 × 2160), die leider viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält. QHD spart im Vergleich zu UHD Geld und Rechnerleistung, bietet aber dennoch einen ordentlichen Qualitätssprung von FHD aufwärts. Für Fotografen ist die Auflösung bestens geeignet. Lediglich Videografen, die mit 4K-Video in voller Grösse arbeiten möchten, brauchen mehr Pixel. Allerdings ist das Angebot von Displays mit Auflösungen über 4K noch sehr schmal. Aber: Ein Vorteil eines hochwertigen Monitors ist die Langlebigkeit. Das gilt auch für den robusten CG279X. Mit QHD könnte diese Langlebigkeit jedoch eine Spur geschmälert werden. Denn sollte die PC-Welt in den kommenden zwei bis drei Jahren grösstenteils auf UHD oder 4K umsteigen, steht man mit seinem QHD-Display wieder vor einer Neuanschaffung. Realistisch gesehen ist man mit QHD aber noch gut ein paar Jahre dabei. Bedenkt man, wie relevant FHD-Displays heute noch sind, wird QHD nicht so schnell veraltet sein.

Viel wichtiger als die Auflösung ist beim CG 279X sowieso die Genauigkeit. 99 % Adobe RGB und 98 % DCI-P3 deckt das Panel ab. Das heisst: quasi perfekte Farbdarstellung für Fotografen und Videografen. Dazu kommt eine herausragende Homogenität. Farbtöne und Helligkeit des CG279X sind über das ganze Display hinweg so gut wie identisch. Keine helleren Flecken oder leicht blaustichige Ecken, wie das bei günstigeren Monitoren üblich ist.

Neben den finanziellen Kosten bezahlt man die bessere Bildqualität noch mit einer langsameren Reaktionszeit von 13 ms (grau zu grau), was für den Einsatzzweck des CG279X jedoch völlig irrelevant ist.

Gehäuse

Langlebigkeit ist beim Eizo CG279X nur schon wegen der Anschaffungskosten ein Thema. Entsprechend sollte das Gehäuse des Monitors ordentlich etwas aushalten. Sorgen muss man sich um die Stabilität des CG279X auf jeden Fall keine machen. Der Monitor steht auf einem grundsoliden Fuss und ist vergleichsweise dick in harten Kunststoff gehüllt. Sogar die abnehmbare Sonnenblende ist für ein bewegliches Bauteil ordentlich stabil gebaut, wenn auch nicht als Ablagefläche zu gebrauchen.

Optisch macht der CG279X nicht allzu viel her. Das ist gut so, denn die Kunst findet schliesslich auf dem Display statt. Im Vergleich zu modernen Lifestyle-Monitoren wirkt der CG279X etwas altbacken mit seinem dicken Rand um das Display und den tiefen Lüfterrillen auf der Rückseite. Wirklich relevant ist das für den Gebrauchszweck des Monitors aber nicht. Der CG279X ist klar für Performance gebaut, nicht als Ausstellungsstück.

In Sachen Ergonomie bietet der CG279X alles, was man von einem guten Monitor aktuell erwarten kann. Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken, ins Hochformat drehen und in der Höhe verstellen. Wer sein Display regelmässig verschiebt, darf sich sogar noch über einen Tragegriff im Gehäuse freuen.

Ausstattung

Die sonstige Ausstattung des CG279X ist relativ regulär. Video wird entweder per DisplayPort, HDMI oder USB-C (DisplayPort-Signal) übertragen. Der USB-C-Anschluss liefert zudem einen Daten-Upstream und bis zu 15 Watt Strom an ein angeschlossenes Gerät. So können Sie kleinere Laptops gleich über den Stromanschluss des Displays aufladen. Für leistungshungrigere Laptops, beispielsweise mit grossen Displays und/oder dedizierten Grafikkarten, reicht der Strom des CG279X nicht ganz aus.

Zu den Videoanschlüssen kommt ein USB-Downstream mit vier Anschlüssen: 2 × USB 3.1 und 2 × USB 2.0, jeweils mit Typ-A-Steckern. An diese können Sie beispielsweise Peripheriegeräte anhängen.

Das Highlight der Ausstattung des CG279X ist aber klar der Kalibrierungssensor. Bei regulären Monitoren benötigen Sie als Grafiker ein separates Kalibrierungssystem mit einem externen Hardware-Sensor und einer Software. Der CG279X hat diesen Sensor im Displayrahmen eingebaut. Zusammen mit der optionalen Software ColorNavigator Pro kann das Display so einfach kalibriert und zwischen mehreren Profilen durchgeschaltet werden. Das ist dann besonders nützlich, wenn Sie am gleichen Monitor Fotos und Videos bearbeiten. So können Sie beispielsweise für Fotoarbeiten ein auf AdobeRGB abgestimmtes Profil verwenden, und dann für den Videoteil auf ein DCI-P3-Profil wechseln. Die Kalibrierung selbst kann der CG279X auch ohne Software durchführen. Falls Sie also mehrere Rechner am gleichen Display angehängt haben, müssen Sie nicht für jeden Rechner separat kalibrieren.

Fazit

Der Eizo ColorEdge CG279X ist der perfekte Grafikermonitor für alle, die nicht zwingend 4K oder UHD benötigen. Die QHD-Auflösung reicht für die allermeisten Grafiker aus, und die Kombination aus unerreichter Farbtreue und Homogenität wird schon rein displaytechnisch zum überzeugenden Argument für den CG279X. Kombiniert mit moderner Austattung, starker Ergonomie und der fünfjährigen Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice ist der stolze Preis des Bildschirms absolut gerechtfertigt.