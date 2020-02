Test: Notebook Fujitsu Lifebook U748

Im Business daheim: Sie suchen ein erstklassig verarbeitetes Notebook, das über eine extrem lange Akkulaufzeit verfügt, sich nahezu überallhin mitnehmen lässt und dank LTE-Funktionalität (SIM-Steckplatz unter dem Akku verbaut) mobiles Internet bietet? Dann ist das Fujitsu Lifebook U748 ein durchaus interessanter Business-Partner. Der Reihe nach: Der 14 Zoll grosse Laptop löst mit Full HD auf. Der matte IPS-Bildschirm ist nahezu reflexionsfrei. Das Gute daran: Mit dem U748 kann so auch um Freien, gerade bei ungünstigen Lichtverhältnissen, problemlos gearbeitet werden. Die Blickwinkelunabhängigkeit des Lifebooks liegt bei 150/155 Grad (horizontal/vertikal), was ebenso das Arbeiten draussen begünstigt. Display und Body, beide aus Magnesium gefertigt, werden über zwei stabil verarbeitete Scharniere zusammengehalten. Unseren mehrmaligen Auf- und Zuklapptest absolvierte das Lifebook problemlos, wobei das Panel nur wenig nachwippt, selbst wenn es sehr schnell in die gewünschte Position gekippt wird.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Portabilität und Fazit