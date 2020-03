Hands-on: Huawei P40 Pro

Auf grossen Klimbim musste Huawei aufgrund der aktuellen Situation bezüglich Corona verzichten. Dennoch liessen es sich die Chinesen nicht nehmen, heute ihre Neuzugänge der P-Serie vorzustellen. Während die Lite-Versionen des P40 ja bereits im Vorfeld vorgestellt wurden, erblickten heute das P40, das P40 Pro und das P40 Pro+ die Welt.

Das Hands-on in der kurzen Video-Übersicht:



5G ist Standard – bei uns

Die Pro-Version des neuen P40 gibt es generell als 5G- und als LTE-Version. Huawei verzichtet aber darauf, Letztere in unserer Region zu lancieren. Hier fokussiert sich Huawei auf den Launch der Geräte mit dem hauseigenen 5G-Prozessor Kirin 990 5G, der bereits beim Falt-Phone Huawei Mate Xs verbaut war. Und damit kommen wir zur Hardware der Geräte allgemein.

Das Display und der Akku und was beides miteinander zu tun hat

Eine Menge Arbeit hat Huawei in sein Display gesteckt. 6,58 Zoll misst dieses bei der Pro-Version und weist drei grundsätzliche Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger auf. Erstens: Die Body-to-Display-Ratio wurde noch einmal verbessert, die Ränder quasi auf Null getrimmt. Zweitens: Abrundungen, also Curved, gibt es nun nicht mehr ausschliesslich an den Seiten, sondern auch oben und unten. Quad Curve Overflow Design nennt das Huawei. Die Kurven sind aber eigentlich nur sanfte Abrundungen für ein angenehmeres haptisches Erlebnis, sodass man grundsätzlich von einem flachen Display sprechen kann. Dies ist insofern positiv, als dass es so zu keinen Edge- oder Waterfall-bedingten Fehleingaben kommt. Generell stelle ich im Hands-on fest: Die Haptik ist sehr angenehm. Weder zu schwer, noch zu gross und vor allem: nicht zu breit. Liegt also sehr angenehm in der Hand. Das matte Alu-Glas-Gemisch auf der Rückseite trägt ebenfalls dazu bei. Zudem sind Fingerabdrücke darauf kaum zu sehen und die Farbe Silver Frost unseres Testgeräts weiss zu gefallen.

Drittens: Huawei schont die Augen. In den Einstellungen lässt sich die Bildwiederholrate auf 90 Hertz hochfahren, was das Scroll-Erlebnis sehr viel angenehmer macht. Natürlich wirkt sich das auch auf die Laufzeit des Akkus aus. Dieser hat in der Pro-Variante eine Kapazität von 4200 mAh, womit man auch bei 90 Hertz und intensiver Nutzung locker durch den Tag kommt. Auch am zweiten Tag ist da noch was übrig. Zudem legt Huawei ein 40-Watt-Netzteil bei, das den Akku in gut 50 Minuten von 0 auf 100 Prozent bringt. Die Auflösung und Pixeldichte haben wir ja bereits in obiger Tabelle abgehandelt. Sie betragen 2640 × 1200 Pixel respektive 441 Pixel pro Zoll. Zum Vergleich: Das P40 Pro hat bei einem 1,1 Zoll kleineren Display 400 ppi.

