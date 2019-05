Test: E-Türschloss Nuki Smart Lock 2.0

Bei Nukis Smart Lock 2.0 handelt es sich um ein elektronisches Türschloss, das sich per Smartphone, einem «Keypad» oder «Fob» öffnen lässt. Beim Keypad, einer kleinen elektronischen Zifferntafel, die direkt am Hauseingang angebracht wird, muss ein sechsstelliger Code eingegeben werden. Beim «Fob» handelt es sich schlicht um einen Bluetooth-Dongle mit einer Türöffnertaste, um das smarte Schloss automatisch aufzuschliessen. Beides, Fob und Keypad, sind optional erhältlich. Das elektronische Türschloss selbst wird in zwei Varianten angeboten: als Europrofilzylinder und als Schweizer Rundzylinder. Vor dem Kauf sollte man sicherheitshalber überprüfen, welche Art von Schloss in der Haus- respektive der Wohnungstür installiert ist.

Das Grund-Set, das für diesen Test zum Einsatz kam, besteht aus dem elektronischen Türschloss (Preis: Fr. 259.–) und der Wi-Fi-Bridge (Fr. 122.–). Letztere wird benötigt, um das Gerät mit dem Türschloss zu koppeln und es so aus der Ferne zu bedienen. Zudem waren bei unserem Modell auch Batterien bereits im Lieferumfang enthalten, die dem E-Schloss zur Stromversorgung dienen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Die Installation