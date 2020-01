Kennen Sie das Handygame Snake noch? Slither.io ist im Prinzip eine modernere Version davon. Komplett mit schönerer Grafik, analoger Steuerung und schonungslosem Online-Wettbewerb. Gleiten Sie als Schlangenwurm durch die Welt und sammeln Sie farbige Punkte ein. Je mehr Punkte Sie aufnehmen, desto grösser wird die Schlange.

Anders als beim traditionellen Snake kommen aber noch ein paar weitere Faktoren hinzu: Das Spiel läuft Online mit anderen Schlangenwürmern aus aller Welt. Diesen gilt es aus dem Weg zu gehen: Wer in einen Gegenspieler crasht, stirbt. Wer stirbt explodiert in einen bunten Haufen von Punkten, die von den Gegenspielern aufgenommen werden können. Entsprechend versuchen viele noch kleine Spieler, grössere Schlangenwürmer in die Falle zu locken. Je grösser die Schlange, desto grösser das Ziel. Immerhin: anders als beim regulären Snake kann man sich bei Slither.io nicht in den eigenen Hintern beissen.

Erste Schritte: Viel zu erklären gibt es bei Slither.io nicht. Tragen Sie zu Beginn Ihren Namen ein und klicken Sie auf «Play». Alternativ können Sie unten links Ihren Wurm optisch anpassen oder oben rechts die Grafikqualität verändern. Im Spiel folgt der Schlangenwurm folgt Ihrem Mauszeiger. Unten rechts sehen Sie eine Karte der Welt, auf der die Konzentration von verfügbaren Punkten sichtbar ist. Das Ziel des Spiels ist es, so gross wie möglich zu werden. Das Leaderboard wird jeweils einmal täglich zurückgesetzt.

Slither.io ist im Browser verfügbar.