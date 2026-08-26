ICT-Löhne stagnieren - Spezialisten bleiben gefragt

Fachspezialisten gewinnen an Bedeutung

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei den Senior Experts. Sie kommen 2026 auf ein Mediansalär von 177'938 Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 2,8 Prozent, seit 2020 sogar einem Zuwachs von 16,2 Prozent.

Damit verdienen ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten inzwischen deutlich mehr als das mittlere Management, dessen Median bei rund 156'000 Franken liegt. Auch das obere Management konnte seine Saläre seit 2020 deutlich steigern. Das untere Management liegt dagegen nominal leicht unter dem damaligen Niveau.

«Wo früher breites Wachstum herrschte, zählen heute vor allem die jeweiligen Skills beziehungsweise Kompetenzen», erklärt Studienleiterin Cornelia Ammon.

Besonders knapp seien Fachkräfte in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Cloud, Cybersecurity und Daten, ergänzt Urs Gurtner-Oesch, Leiter der Arbeitsgruppe ICT-Saläre bei swissICT. Unternehmen müssten deshalb bei der Lohnentwicklung stärker differenzieren. Erfahrung und hierarchische Position allein seien nicht mehr automatisch ausschlaggebend für die höchsten Gehälter.

Für Arbeitgeber birgt diese Entwicklung Risiken. Ein insgesamt stabiler Lohnmarkt könne leicht darüber hinwegtäuschen, dass bei besonders gesuchten Spezialisten weiterhin erheblicher Lohndruck besteht. Wer die jeweiligen Teilmärkte nicht im Auge behalte, riskiere laut swissICT, gerade jene Mitarbeitenden zu verlieren, die besonders schwer zu ersetzen sind.