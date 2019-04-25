Excel: Unentbehrliche Tricks für Ihre Geburtstagsliste

Es gäbe hierfür die Möglichkeit, mit einer Hilfsspalte zu arbeiten, die Monat und Tag aus dem Datum ausliest. Wenn man nach dieser sortiert, stimmt die Reihenfolge der Geburtstage wieder, siehe «Liste nach Geburtstag sortieren, nicht nach Alter». Aber wir haben da eine noch bessere Idee, denn: Wenn schon eine Hilfsspalte, warum dann nicht gleich eine so richtig nützliche?

Wann sind die nächsten Geburtstage? Ermitteln Sie, wann die nächsten Geburtstage auf Ihrer Liste stattfinden – und zwar inkl. Wochentag. Hierfür brauchen wir eine etwas längere Formel. In Spalten A und B haben wir die Namen und Vornamen, in Spalte C haben wir die Geburtsdaten. In Spalte D wollen wir jetzt mit folgender Formel wissen, wann jede Person den nächsten Geburtstag hat. Fügen Sie diese Formel in D2 ein und ziehen Sie diese herunter:

=WENN(DATUM(JAHR(HEUTE());MONAT(C2);TAG(C2))<HEUTE();DATUM(JAHR(HEUTE())+1;MONAT(C2);TAG(C2));DATUM(JAHR(HEUTE());MONAT(C2);TAG(C2)))

Lassen Sie sich nicht irritieren, falls zunächst nur Zahlen wie «43707» erscheinen. Das beheben wir gleich.

Was macht diese Formel? Die oben gezeigte WENN-Formel besteht wie immer aus drei Teilen, sinngemäss: «=WENN(das zutrifft;dann mach dies;sonst mach jenes)». Der erste Teil DATUM(JAHR(HEUTE());MONAT(C2);TAG(C2))<HEUTE() prüft, ob eine Person dieses Jahr schon Geburtstag hatte. Der zweite Teil DATUM(JAHR(HEUTE())+1;MONAT(C2);TAG(C2)) wird verwendet, wenn die erwähnte Prüfung zutrifft; denn in diesem Fall wird nicht das diesjährige (bereits vergangene) Geburtsdatum genommen, sondern jenes vom nächsten Jahr (hierfür das «+1»). Der dritte ist der «sonst»-Teil DATUM(JAHR(HEUTE());MONAT(C2);TAG(C2))), der in allen anderen Fällen zum Zuge kommt.