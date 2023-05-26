GMX: Postfach nach Kategorien sortieren

Mit dem jüngsten Update erhielt die Mail-&-Cloud-App des E-Mail-Dienstes GMX eine neue Sortierfunktion. Zu finden ist diese direkt in der Registerkarte E-Mail.

Aktivieren Sie oben den Schieberegler Nach Kategorien sortieren. Anschliessend finden Sie oben die Bereiche Social Media, Newsletter, Bestellungen und Verträge & Abos und wie viele Mails in diese Kategorien einsortiert wurden. Falls Sie dies zwischenzeitlich ausblenden möchten, tippen Sie oben rechts auf das Ausklapp-Symbol. Unten finden Sie die E-Mails der Kategorie Allgemein in der gewohnten Ansicht mit Betreff, Vorschau der E-Mail-Nachricht sowie Datum und Uhrzeit.

Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der GMX-Mail-App-Version 7.25.2 durchgeführt.