26. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.
Mini-Tipp
GMX: Postfach nach Kategorien sortieren
Eine neue KI-Sortierfunktion kann die Organisation des Posteingangs vereinfachen.
Mit dem jüngsten Update erhielt die Mail-&-Cloud-App des E-Mail-Dienstes GMX eine neue Sortierfunktion. Zu finden ist diese direkt in der Registerkarte E-Mail.
- Aktivieren Sie oben den Schieberegler Nach Kategorien sortieren.
- Anschliessend finden Sie oben die Bereiche Social Media, Newsletter, Bestellungen und Verträge & Abos und wie viele Mails in diese Kategorien einsortiert wurden.
- Falls Sie dies zwischenzeitlich ausblenden möchten, tippen Sie oben rechts auf das Ausklapp-Symbol.
- Unten finden Sie die E-Mails der Kategorie Allgemein in der gewohnten Ansicht mit Betreff, Vorschau der E-Mail-Nachricht sowie Datum und Uhrzeit.
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