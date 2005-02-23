23. Feb 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Mozilla Thunderbird: Adresslisten sortieren
Ich schaffe es nicht, im Thunderbird-Adressbuch die Listen zu ordnen, zum Beispiel alphabetisch oder gewählt. Können Sie mir dazu einen Tipp geben?
Das Menü "Ansicht" im Thunderbird bietet einige Sortieroptionen. Unter "Ansicht/Namen anzeigen:" legen Sie fest, nach welchem Kriterium die Einträge sortiert werden sollen:
Unter "Ansicht/Sortieren nach" können Sie beinflussen, ob die Listen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge angezeigt werden sollen und was als Sortierkriterium Vorrang hat.
Weitere Möglichkeiten finden Sie unter "Extras/Einstellungen"
und unter dem Menü "Bearbeiten".
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