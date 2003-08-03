3. Aug 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Preis zu Produkt aus Dropdownliste - Excel
Ich hätte eine Frage bezüglich den Dropdownlisten in Excel. Ich habe eine Dropdownliste mit Produkten. Wenn ich ein Produkt aus der Dropdownliste auswähle, soll in einer anderen Zelle der Preis dieses Produktes erscheinen.
Sie haben aus der vorliegenden Preisliste eine Dropdownliste auf einem anderen Tabellenblatt erstellt.
Mit SVERWEIS können Sie auch den Preis aus dieser Liste holen.
Die WENN-Funktion umschliesst die SVERWEIS-Funktion nur, damit kein Fehler erscheint, wenn Sie kein Produkt ausgewählt haben. Hier wird der Preis in die Nebenzelle B1 geschrieben.
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