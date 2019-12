Santa Tracker: Spiele für den Dezember

Einen Monat lang gratis lustige Weihnachtsspiele ausprobieren Zoom© Screenshot/santatracker.google.com

Google hat auch dieses Jahr seinen Adventskalender mit Spielen rund um Wichtel und den Weihnachtsmann veröffentlicht. Zu Deutsch heisst der Santa Tracker Auf den Spuren des Weihnachtsmanns.

Auf Spiele wieoder einen Tanzkurs kann man via Browser oder per Smartphone zugreifen. Wer am Handy in der Google App nach «Santa Tracker» sucht, kann das Spiel gleich als PWA (Progressive Web App) herunterladen.

Oben rechts sehen Sie den Countdown bis Weihnachten. Klicken Sie entweder mittig auf den Button Spielen oder oben links auf das Hamburger-Menü, um loszulegen. Auch ein Leitfaden für Familien ist vorhanden.