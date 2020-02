Windows 10: Suche reparieren

Problem beheben

Beheben Sie das Problem mittels zwei Registry-Einträgen. Drücken Sie Windowstaste + R , tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter . Passen Sie im Registrierungseditor auf, dass Sie nichts anderes ändern oder löschen. Navigieren Sie übers Aufklappen der Zweige in der linken Spalte zu diesem Zweig und klicken Sie ihn an, damit Sie im rechten Fensterteil seine Einträge sehen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Search

Sind in der rechten Spalte die Einträge CortanaConsent und BingSearchEnabled schon vorhanden? Doppelklicken Sie jeden von beiden und tragen Sie als Wert eine Ziffer 0 ein. Falls die Einträge nicht vorhanden sind (BingSearchEnabled fehlt meistens): Klicken Sie mit rechts in die rechte Fensterhälfte und wählen Sie im Kontextmenü Neu/DWORD-Wert. Als Name tippen Sie BingSearchEnabled ein und drücken Enter. Sollte CortanaConsent ebenfalls fehlen, erstellen Sie ihn auf dem gleichen Weg. Stellen Sie nochmals sicher, dass jetzt beide Einträge vorhanden sind und den Wert 0 (bzw. «0x00000000 (0)») tragen.

Den Registrierungseditor können Sie jetzt übers X oben rechts wieder schliessen.