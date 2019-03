Google Fotos: Dokumente können automatisch optimiert werden

Fotografieren Sie nebst Landschaften oder Familie und Freunde auch Dokumente zu Archivierungszwecken? Die gespeicherten Fotos werden seit einer Weile sortiert, auch die visuelle Suche wurde in Google Fotos möglich, womit man in den Fotos nach Personen, Orten und Dingen suchen kann. Neu soll die App abfotografierte Dokumente jedoch nicht mehr nur erkennen, sondern auch automatisch optimieren, wie «GoogleWatchBlog» berichtet.

Wenn die Foto-App von Google Dokumenten-Bilder entdeckt, die beispielsweise schief oder zu dunkel fotografiert wurden, werden dem Nutzer automatisch Funktionen zur Optimierung vorgeschlagen, wie Drehen und Zuschneiden und Anpassen der Farbe. Wenn ein Nutzer auf den Hinweis tippt (z.B. Zuschneiden), wird er gleich ausgeführt. Sehen Sie sich hierzu unten das Video im Tweet an. Google rollt das neue Feature in den nächsten Tagen für Android-Smartphones aus.

New! Crop documents in a single tap. Rolling out this week on Android, you may see suggestions to crop photos of documents to remove backgrounds and clean up the edges. pic.twitter.com/mGggRyb3By

— Google Photos (@googlephotos) 28. März 2019