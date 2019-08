Moneyland.ch: Die Schweiz bleibt ein iPhone-Land

Zufriedenheit der Schweizer mit Ihren Handys

Das iPhone ist in der Deutschschweiz (41,4 %) etwas populärer als in der Westschweiz (39,7 %). Umgekehrt sind Geräte von Samsung in der Westschweiz (37,9 %) verbreiteter als in der Deutschschweiz (33,4 %). In der Westschweiz gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Apple (39,7 %) und Samsung (37,9 %) – der Popularitäts-Vorsprung von Apple auf Samsung beträgt also

lediglich 1,8 Prozentpunkte.

Anders in der Deutschschweiz: Hier hat Apple (41,4 %) noch einen deutlichen Vorsprung von 8 Prozentpunkten auf Samsung (33,4 %). Interessant ist ausserdem, dass Huawei in der Deutschschweiz (9,2 %) etwas beliebter ist als in der Westschweiz (7,5 %). Umgekehrt ist Nokia in der Westschweiz (4,2 %) etwas populärer als in der Deutschschweiz (2,9 %).

Das iPhone ist bei Schweizer Frauen populärer als bei Männern: 44 % der befragten Frauen nutzen ein iPhone, während es bei den Männern nur 37,4 % sind.

Die Smartphones von Samsung hingegen sind bei Männern (35,4 %) ähnlich beliebt wie bei Frauen (34,6 %).

Männer sind laut moneyland.ch überraschenderweise mit Handys von Nokia am zufriedensten: Sie vergeben 8,6 von 10 Punkten.

Die ganze Umfragezusammenfassung finden Sie auf moneyland.ch