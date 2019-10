Die iPhone-11-Serie überzeugte im Handy-Test nur teilweise

Stiftung Warentest hat in seinem grossen Handy-Vergleich seine Top-Liste der besten Smartphones um 37 Modelle erweitert. Darunter sind nebst Geräten von Google, Huawei, Nokia auch drei von Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max.

Apple hat mit der neuen Smartphone-Generation im Vergleich zum letzten Jahr seinen Platz im Ranking verbessert, schreibt «Curved». Das 2018 erschienene iPhone XS Max (hier gehts zu unserem Test) erhielt im vergangenen Jahr eine Gesamtnote von 2,3 (deutsches Notensystem). Das neue Flaggschiff, das iPhone 11 Pro Max (unser Test), schnitt gemäss dem Bericht im Test mit einer Gesamtnote von 1,7 einiges besser ab.

Laut Testinformation von Stiftung Warentest zu den Apple-Geräten fiel das iPhone 11 Pro im Falltest durch – es war danach von Rissen übersäht (Gesamtnote 3,0, «befriedigend»). Das iPhone 11 brauchte zu lange zum Aufladen und wurde deshalb schlechter bewertet (Gesamtnote 2,2).

«bestes iPhone aller Zeiten»

Das iPhone 11 Pro Max landet zwar im Handy-Test 2019 knapp nicht auf Platz eins, es wird aber als «bestes iPhone aller Zeiten» betitelt: «Das iPhone 11 Pro Max (ab 1'250 Euro) ist das beste Apple-Handy, das wir je in den Händen hatten.»

Grundsätzlich zeigen die iPhone-11-Geräte alte und neue Stärken: Die Displays der neuen iPhones gehören laut Testern zur Spitzenklasse. Top sind die Handykameras: «Kein anderes von uns geprüftes Smartphone macht so gute Fotos und Videos wie das Pro und das Pro Max», so Stiftung Warentest. Durch die neue Dreifach-Kamera und den Night Mode hätten sich die iPhones in diesem Punkt nochmals verbessert.

Erster Platz geht nicht an Apple-Gerät

Der erste Platz der Gesamtwertung geht allerdings an keines dieser Smartphones, sondern an ein wenig älteres Modell. Stiftung Warentest vergibt Platz eins an das Samsung Galaxy S10+ (Gesamtnote: 1,6). Hier gehts zu unserem Test des S10+.

Die einzelnen Testberichte sind online verfügbar, das Rating im Handy-Vergleich 2019 muss kostenpflichtig freigeschaltet werden (2 Euro 50).