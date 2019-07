Galaxy Note 10: Neuer Leak bestätigt, was wir schon wussten

In knapp einem Monat ist es soweit: das Note 10 erblickt im Barclays Center im New Yorker Stadteil Brooklyn das Licht der Welt. Klar, dass auch bei diesem Gerät sowohl die Gerüchte- als auch die Leak-Küche brodelte. Mehrere Geräte-Versionen, Bildschirm- und Akkugrössen sowie Gerüchte zu einem verbauten 5G-Modul wurden kolportiert (siehe hier).

Exclusive for https://t.co/Zm9VwYgCdV : After the regular Note10, here's your very first look at the Samsung Galaxy Note 10+/Note10+! Again, got the renders for Silver and Black variant! *Please credit if you use, not using watermarks.* #Samsung #GalaxyNote10Plus #Unpacked pic.twitter.com/5bLtrRd3EN

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 10. Juli 2019