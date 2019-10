Garmin: Star-Wars-Sonderedition

Die neuen GPS-Smartwatch-Sondereditionen von Garmin widmen sich den Star-Wars-Charakteren «Rey» und «Darth Vader». Sowohl weibliche als auch männliche Fans können via Garmin-Connect-App Charakterabzeichen, Avatare und passende Watch-Faces nutzen, schreibt der Schweizer Hersteller in einer Mitteilung. Die Modelle bieten Smartwatch-, Fitnesstracking-, Gesundheits- und Wellnessfunktionen wie animierte Workouts, Menstruationstracking etc sowie Garmin Pay und Garmin Music. Beide Varianten sind in der Schweiz ab Fr. 459.– (UVP) und Oktober 2019 verfügbar.

Rey

Die «Rey»-Edition hat gemäss Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen im Smartwatch-Modus und verfügt über ein 4,0-Zentimeter-Display.

Das weisse Lederarmband der Smartwatch sei Reys Stil aus «Star Wars: Der Aufstieg des Skywalkers» nachempfunden. Die silberne Lünette soll Reys Lichtschwert symbolisieren. Darin sind die Jedi-Insignien und auf dem Gehäuseboden der Uhr ihr Zitat «Nothing’s impossible» eingraviert.

Darth Vader

Wie Garmin in einer Mitteilung schreibt, sei jedes Detail dieser Smartwatch eine «Hommage an Darth Vader», von der Aussenoptik des schwarzen Lederbands mit Sith-roten Nähten bis zur grauen Nubukleder-Innenseite. Die Durasteel-Lünette aus dunklem Schiefer ist mit Details versehen, die von Vaders TIE Advanced X1-Cockpit inspiriert sind. In den Gehäuseboden ist «Rule the galaxy» eingraviert.

Die «Darth Vader»-Edition hat laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Tagen im Smartwatch-Modus und verfügt über ein 4,5-Zentimeter-Display.

MARQ-Commander

Ausserdem ist nun die MARQ-Kollektion da. Die fünf Premium-Smartwatches Aviator, Driver, Captain, Expedition und Athlete wurden zum 30. Firmenjubiläum lanciert (PCtipp berichtete). Die MARQ-Commander-Modelle sind ab sofort verfügbar und kosten Fr. 2'300.- (UVP). Lesen Sie auf unserer Webseite mehr zu den Jubiläums-Uhren.