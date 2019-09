Kommentar: So war die IFA 2019

Mittlerweile bin ich ein erfahrener IFA-Recke und stelle jedes Jahr fest: Es werden zwar unzählige Produkte vorgestellt, auch innovatives, aber die richtig grossen Knaller fehlen mittlerweile. Besonders Big Player wie Samsung, Sony oder Huawei stellen ihre Knüller-Produkte mit wenigen Ausnahmen an eigenen Events vor - oder dann an Fachmessen wie dem MWC in Barcelona oder der CES in Las Vegas.

Was übrig bleibt, sind zwar durchaus interessante Produkte; aber halt eher jene, die zwar keinen eigenen Event rechtfertigen, aber als «Sideshow»-Produkt dann doch zu schade sind. Das belegt auch die Tatsache, dass rund um die IFA lauter Knaller gezündet wurden: Ein Note im August, ein Mate im Herbst - ein neues iPhone sogar während die Messe noch läuft!



Verstehen Sie mich nicht falsch: Interessantes gibts an der IFA schon zu sehen - aber eher Interessantes für das breite Publikum. Und deshalb gehen wir schliesslich hin.