YubiKey Bio rüstet PCs für eine biometrische Anmeldung aus

Windows 10 sowie viele andere Tools und Dienste aus dem Hause Microsoft unterstützen bereits seit geraumer Zeit eine passwortlose Anmeldung über biometrische Daten mittels Windows Hello. Für den Einsatz der Anmeldeoption muss allerdings auch die entsprechende Hardware in Form von Fingerabdruckscannern oder Infrarotkameras verfügbar sein. Die Sicherheitsexperten von Yubico haben nun einen neuen Hardware-Token angekündigt, mit dem sich eine biometrische Anmeldung per Fingerabdruck unkompliziert nachrüsten lässt.

Der Token trägt den naheliegenden Namen YubiKey Bio und ähnelt rein optisch den bisher verfügbaren USB-Sicherheitsschlüsseln. Der Fingerabdruckscanner ist auf der Oberseite des Tokens montiert und sollte daher beim Einsatz auf Notebooks komfortabel zu handhaben sein.

Die technische Basis des YubiKey Bio stimmt im Wesentlichen mit jener der übrigen Tokens des Herstellers überein. So wird etwa neben der biometrischen Anmeldung auch ein klassischer Login per PIN für die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) unterstützt. An Standards ist Support für die Spezifikationen von FIDO2 und WebAuthn gegeben. Spezielle Treiber oder eine Batterie für den Betrieb sind nicht erforderlich.

In der Praxis eignet sich der Token laut Hersteller für die Anmeldung auf Windows 10 sowie auf Azure AD. Inwiefern sich die Hardware auch unter anderen Systemen wie Linux oder macOS einsetzen lässt, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch über Preis und Marktstart liegen aktuell keine Informationen vor. Wer sich über Neuigkeiten zu dem biometrischen Token auf dem Laufenden halten will, kann sich auf einer Mailingliste von Yubico eintragen.