Die Apple Watch kann jetzt EKG

Heute Nacht hat Apple watchOS 5.2 freigegeben. Neben den üblichen Fehlerbehebungen ist auch ein grosses Bonbon dabei: Bei der Series 4 ist jetzt die EKG-Funktion in der Schweiz verfügbar. Das ist insofern überraschend, weil diese zuerst nur in den USA zugelassen war. Und weil die Apple Watch durch diese Funktion offiziell zu einem medizinischen Gerät wird, sind die Zertifizierungen entsprechend kompliziert und langwierig. Viele Beobachter hegten bereits die Sorge, dass es diese Funktion nie oder nur mit grosser Verspätung in die kleine Schweiz schafft – und so ist natürlich die Freischaltung dieser Funktion nach nur vier Monaten eine sehr angenehme Überraschung.

So funktioniert es

Die Apple Watch erzeugt ein 1-kanaliges EKG, indem die EKG-App gestartet und der Zeigefinger der anderen Hand für 30 Sekunden an die digitale Krone gehalten wird. Die andere Diode befindet sich auf der Rückseite der Apple Watch, der Stromkreis wird geschlossen. Während dieser Zeit wird der Herzrhythmus angezeigt – sowie die Warnung, dass die Apple Watch nicht dazu gemacht ist, einen Herzinfarkt zu erkennen.

Nach der Messung wird der Herzrhythmus entweder als Vorhofflimmern, Sinusrhythmus oder als «Uneindeutig» eingestuft und die Werte in die Health-App eingetragen. Der bestens bekannte Sinusrhythmus wird dort ausserdem visualisiert; das Resultat dieser Messung kann bei Bedarf in ein PDF verpackt und an den Arzt des Vertrauens geschickt werden. Apple legt dabei grossen Wert auf die Feststellung, dass alle medizinischen Daten ausschliesslich im iPhone gespeichert werden.

Ausserdem überprüft die Apple Watch in regelmässigen Abständen den Herzrhythmus auf Unregelmässigkeiten. Häufen sich diese in einem Zeitfenster von 48 Stunden, wird eine Warnung angezeigt, denn das könnte auf Vorhofflimmern hindeuten – und damit auf einen sich anbahnenden Schlaganfall. Gemäss Apple erhält der Träger eine Mitteilung, wenn bei fünf Rhythmusprüfungen über einen Zeitraum von mindestens 65 Minuten ein unregelmässiger Herzrhythmus erkannt wird. Diese Funktion wird übrigens auf jeder Apple Watch der Series 1 oder neuer unterstützt.

Nächste Seite: Genauigkeit, Aktivierung und Was bringt's