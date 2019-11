Das sind die sechs besten Adventskalender-Apps 2019

«Christmas Gift Calendar: 2019 Countdown»

Dieser Adventskalender erlaubt Ihnen, ihre personalisierte Adventskalender-Version zu erstellen, sei es mittels Text, Fotos, Musik oder Videos. Ihr Kalender ist an beliebig viele Personen verschickbar. Die App ist zwar nur auf Englisch verfügbar, aber sie ist einfach zu bedienen.

Man muss sich via Mailadresse oder Facebook registrieren (sign up). Via Create Calendar gehts los. Man kann den Kalender entweder anhand von vorgefertigten Templates oder nach eigenem Design erstellen. Wenn Sie für alle Ihre 24 Törchen etwas hinterlegt haben, tippen Sie auf Publish. Sie können Ihren Kalender fortlaufend aktualisieren. Sie erhalten einen Link, den Sie an die Familie und Freunde verschicken können. Diese müssen die App herunterladen, um den Kalender angezeigt zu bekommen.

Die App (nur Android) ist kostenlos und enthält Werbung. Für iOS gibt es die Advent Calendar 2019-App, welche auch gratis ist.