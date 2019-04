Facebook gibt Nutzern mehr Kontrolle bei der Feed-Personalisierung

Im Facebook-Newsfeed verstecken sich zwischen Werbung und News irgendwo die Neuigkeiten von Freunden und Familie. Damit die Nutzer verstehen, warum der Feed so aussieht und wie sie ihn gestalten können, führt Facebook nun das Feature «Warum sehe ich diesen Post?» (Why am I seeing this post?) ein. Die Information erhält man, wenn man bei einem Post auf das Drei-Punkte-Symbol klickt.

Durch die neue Funktion soll man besser nachvollziehen können, warum eine Nachricht angezeigt wird, beispielweise weil man einen ähnlichen Kommentar gelikt oder geteilt, ein Video angeschaut hat oder mit jemandem befreundet ist. Gleichzeitig erhält man die Möglichkeit, die Einstellungen anzupassen.

Ausserdem wird die «Warum sehe ich diese Werbeanzeige?»-Funktion optimiert. Nun kann man sehen, wann diese aktiviert wurde und ob der Betreiber mit Partnerfirmen zusammenarbeitet. Im von Facebook gezeigten Beispiel wurde eine gehashte Kundenliste eines Shops hochgeladen und Facebook glich die E-Mail-Adressen darauf ab.

Das Feature wird ab sofort ausgerollt, hat es aber noch nicht bis zu uns geschafft.