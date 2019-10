Google Maps: So soll der Dark Mode aussehen

In der Google-Maps-App für Android sind bei ersten Anwendern Anzeichen für einen kommenden Dark Mode aufgetaucht, schreibt «GoogleWatchBlog».

Auf der offiziellen Android-10-Webseite lässt sich mit einem Klick die Webseite in den Dark Mode ändern (Turn on Dark Theme). Diverse Apps werden im Nachtmodus gezeigt. Darunter auch Google Maps. Und so wird der Dark Mode in Google Maps einmal aussehen:

Wie Sie bereits jetzt einen provisoritschen Nachtmodus in Google Maps nutzen, haben wir in diesem Tipp erklärt.