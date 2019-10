N26 bietet nun auch Google-Pay-Unterstützung

Die deutsche Mobile-Bank N26 bietet ab sofort für Kunden in der Schweiz Google Pay an, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt. N26 ist seit September in der Schweiz aktiv; der Markteintritt erfolgte mit einem kostenlosen Eurokonto für Vielreisende und Expats. iPhone-Besitzer konnten bereits ihre N26-Karte bei Apple Pay hinterlegen ( PCtipp berichtete ). Nun folgt Google Pay.

Google Pay funktioniert auf Android-Smartphones und -Tablets ab Android 5.0 (Lollipop) oder höher. Um in Geschäften zu zahlen muss das Smartphone NFC unterstützen (Nahfeldkommunikation).

Google Pay ist in der Schweiz, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Norwegen, Polen, der Slowakei, Spanien, Schweden, sowie im Vereinigten Königreich verfügbar.

