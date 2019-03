Spiel in Google Earth – wo in aller Welt ist Carmen Sandiego?

Die Meisterdiebin in Rot kehrt zurück: Diesmal hat Carmen Sandiego die Kronjuwelen gestohlen («The Crown Jewels Caper»). Das neue Spiel ist in Google Earth integriert. Es wurde von Netflix und Google im Rahmen der aktuellen Zeichentrickserie Carmen Sandiego entwickelt.

Das lustige Detektiv-Spiel ist von den alten Games inspiriert. Die Spiel-Ästhetik verbindet Alt und Neu - der pixelige Stil erinnert an Konsolenspiele der alten Schule. Man schlüpft in die Rolle von Sherlock Holmes und soll virtuell Orte in Google Earth besuchen, mit Zeugen sprechen und herausfinden, wohin Carmen Sandiego unterwegs ist.

«The Crown Jewels Caper» ist gemäss Google der erste in einer geplanten Serie von Fällen von Carmen Sandiego-Spielen in Google Earth. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Houghton Mifflin Harcourt, der Heimat von Carmen Sandiego entwickelt und ist laut Google «eine Hommage an das Original».

Um loszulegen, können sie das Spiel über die Webseite von Google Earth (Chrome Browser) starten oder Sie laden die Google-Earth-App herunter (Apple App Store/Google Play Store).